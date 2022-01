Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Antiquitätengeschäft.

Lippe (ots)

In der Nacht des Jahreswechsels drangen Unbekannte in ein Antiquitätengeschäft in der Herforder Straße ein. Beute machten sie augenscheinlich nicht, eventuell wurden sie gestört. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

