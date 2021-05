Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einem Schulkind

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 19.05.2021, ereignete sich um 12:52 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Schulkind. Das 11jährige Mädchen hatte nach dem Schulende das Schulgelände verlassen und befand sich auf dem Fußweg nach Hause. Hierzu musste es die Hochstraße in Altenkirchen überqueren. Das Mädchen trat unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde so von einem gerade vorbeifahrenden PKW erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind zu Boden geschleudert. Es erlitt Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Während der medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst und der Unfallaufnahme war die Hochstraße weiterhin einspurig befahrbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell