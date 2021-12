Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall auf der Bahnhofstraße

Schwelm (ots)

Ein 80-jähriger Schwelmer fuhr Dienstagabend auf der Bahnhofstraße in Richtung Hattinger Straße. An der Kreuzung zur Viktoriastraße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen VW Fahrer, welcher die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Untermauerstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der VW Fahrer leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Kreuzungsbereich musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell