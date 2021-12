Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Vorfahrt missachtet

Hattingen (ots)

Am Dienstag fuhr ein 31-jähriger Hattinger, gegen 17:00, auf der August-Bebel-Straße in Richtung Bochum. Er beabsichtigte nach rechts auf die Hüttenstraße abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der auf der Hüttenstraße fahrende 48-jährige in ihrem VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 48-Jährige leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

