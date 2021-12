Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Täter flüchten in silbernem Pkw

Sprockhövel (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Dienstagvormittag die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Wittener Straße aufzubrechen. Zunächst versuchten die Täter augenscheinlich die Terrassentür aufzuhebeln, als dieses nicht gelang, versuchten sie die Scheibe einzuschlagen. In das Objekt gelangten sie nicht. Die Täter flüchteten ohne Beute. Ein Anwohner schilderte der Polizei, dass er gegen 11:00 Uhr zwei Personen habe beobachten können, die von dem Grundstück des Hauses kamen und in einen grauen oder silbernen Pkw stiegen, der vor dem Haus geparkt war. Sie fuhren in Richtung Witten davon. Ein Täter wird so beschrieben:

- männlich - etwa 190cm groß

Er trug eine Mütze, eine dicke helle Winterjacke, einen blau weißen Schal und eine graue Arbeitshose Weiter Hinweise gibt es bisher nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell