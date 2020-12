Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in zwei Lagerhallen im Alten Land ein, Einbrecher in Container der Horneburger Theatergruppe, Einbrecher in Sauensiek, Polizei sucht Brandstifter und Zeugen in Harsefeld

StadeStade (ots)

1. Unbekannte dringen in zwei Lagerhallen im Alten Land ein

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag im Alten Land glich in zwei Scheunen auf landwirtschaftlichen Betrieben eingedrungen. Im Muddweg in Neuenkirchen haben der oder die Täter die Scheibe einer Lagerhalle eingeschlagen und konnten dann so in das Innere einsteigen. Hier wurden drei elektroscheren und eine Motorsäge erbeutet. In Mittelnkirchen in der Straße Hohenfelde wurde ebenfalls ein Fenster eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes gewaltsam geöffnet. Hier haben der oder die Täter dann allerdings von der Tat abgelassen, möglicherweise hatte der Hund angeschlagen und die Einbrecher vertrieben. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

2. Einbrecher in Container der Horneburger Theatergruppe

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag, den 18.12., 11:30 h und Dienstag, den 22.12., 10:00 h in Horneburg im Schützenweg auf das Grundstück der Horneburger Theatergruppe gelangt und haben die Zugangstür eines Lagercontainers aufgebrochen. Ohne Beute sind der oder die Täter anschließend wieder geflüchtet. Der Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950.

3. Einbrecher in Sauensiek

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Dienstag, 16:30 h bis Mittwochmorgen, 09:00 h in Sauensiek in der Hauptstraße nach dem Einwerfen eines Fensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben diverse Räume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Zusätzlich haben der oder die Täter dann auch noch ein Fenster einer angrenzenden Einliegerwohnung aufgehebelt und auch diese durchwühlt. Was dabei genau entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest. Es wird daher zunächst von einem Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

4. Polizei sucht Brandstifter und Zeugen in Harsefeld

In der Nacht vom 21. auf den 22.12, vermutlich nach 22:00 h kam es zu einer versuchten schweren Brandstiftung an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße in Harsefeld. Zu diesem Wohn-/Geschäftshaus gehört auch der Eingang der Reise-Schmiede sowie zum China-Restaurant, der sich in der Mittelstraße befindet. Hier hatten bisher unbekannte Täter aus der gegenüberliegenden Büchertauschbörse Bücher genommen, diese im Eingangsbereich gestapelt und dann angezündet. Unmittelbar hinter der dortigen Tür befand sich auch der Gasanschluss. Glücklicherweise verbrannten nicht alle Bücher, so dass zu, Glück lediglich der eiserne Fußabtreter geschwärzt wurde. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 100 Euro.

Die Polizei Harsefeld sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachten gemacht haben, die mit der versuchten Brandstiftung in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-888260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell