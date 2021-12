Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Montag versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Perthes-Ring einzubrechen. Die Bewohner stellten am Montagmorgen mehrere Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Das Öffnen der Tür gelang den Tätern nicht.

