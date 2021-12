Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall unter Alkoholeinfluss

Sprockhövel (ots)

Ein 58-jähriger Gevelsberger fuhr mit seinem Opel auf der Haßlinghauser Straße in Richtung Schevener Straße. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Garten an einer Hecke zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Atemalkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen deutlich positiven Wert. Der 58-Jährige wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

