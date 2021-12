Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 18.12.2021, gegen 15.50 Uhr, befährt eine 82-jährige Essenerin mit ihrem Volkswagen die Nierenhofer Straße in Fr. Innenstadt. Während sie an einem in gleicher Richtung fahrenden 38-jährigen Fahrradfahrer aus Essen vorbeifährt kommt es zwischen beiden Beteiligten zur Kollision. Dabei verletzt sich der Fahrradfahrer leicht. Es entstand Sachschaden.

