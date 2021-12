Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Wetter (ots)

Am Samstag, den 18.12.2021, gegen 11 Uhr, befährt ein 27-jähriger Wuppertaler die Autobahnabfahrt der A1 in Fr. Bremen an der Anschlussstelle Vollmarstein. Im weiteren Straßenverlauf missachtet er die Vorfahrt der 46-jährigen Hagenerin, die zu dem Zeitpunkt die Straße An der Kohlenbahn mit ihrem Opel in Fr. Hagen befährt. Im Kreuzungsbereich kommt es zur Kollision bei der beide Personen leicht verletzt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15500EUR.

