Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Räuberischer Diebstahl in Supermarkt in der Mühlenstraße

Herdecke (ots)

Am Freitag, den 17.12.2021, gegen 15.25 Uhr entwendete ein 32-jähriger Hagener mehrere Lebensmittel in einem Supermarkt. Als er sich anschließend ohne zu zahlen aus dem Markt entfernen wollte, wurde er hierbei von Mitarbeitern bemerkt und festgehalten. Im Rahmen dieser körperlichen Auseinandersetzung wurde der Täter leicht verletzt und die Kleidung eines Supermarktmitarbeiters beschädigt. Der Täter wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell