Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, den 17.12.2021, gegen 13.45 Uhr befährt eine 61-jährige Frau aus Wetter mit einem VW die Hiddinghauser Straße in Fr. Hiddinghausen. Im Kreuzungsbereich zur South-Kirkby-Str / Querspange fährt sie verbotswidrig geradeaus und kollidiert dabei mit dem Pkw eines 21-jährigen Hattingers, der die South-Kirkby Straße in Fr. Wuppertal mit einem Renault befährt. Beide Personen verletzen sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

