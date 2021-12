Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Keller-Einbrecher gefasst

Schwelm (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13:00 Uhr, traf der Anwohner eines Mehrfamilienhauses der Brunnenstraße im Keller des Hauses auf eine ihm unbekannte männliche Person. Bei Ansprache, was dieser hier zu suchen habe, entgegnete der Unbekannte mit einem "Sorry". Er stieß den Anwohner bei Seite und flüchtete aus dem Haus in Richtung Milsper Straße. Die Person beschrieb er wie folgt:

-männlich, ca. 25 Jahre -180cm groß -3-Tage-Bart und dunkle Haare -schwarze Jacke -heller Rucksack mit roter Applikation

Im Rahmen der Fahndung konnte durch Zivilkräfte der Polizei eine männliche Person, auf welche die Personenbeschreibung zutraf, in der Sedanstraße angetroffen werden. Als der Mann bemerkte, dass es sich bei der Streife um Polizeibeamte handelte, versuchte dieser zunächst zu fliehen, blieb dann jedoch stehen und ließ sich widerstandlos festnehmen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 27-jährigen Wuppertaler. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Während des Einsatzes wurden der Polizei weitere Kellereinbrüche in direkter Nachbarschaft bekannt, die dem Beschuldigten zuzuordnen sind. Ob der Mann auch für die in letzter Zeit zahlreichen begangenen Kellereinbrüche in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Der Wuppertaler wird heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Schwelm vorgeführt.

