Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Frau mit Messer schwer verletzt - 43-Jähriger vorläufig festgenommen

Hattingen (ots)

Gestern Abend kam es gegen 22:30 Uhr in einer Wohnung in Hattingen zu einem Streit zwischen dem 43-jährigen Beschuldigten und seiner 39-jährigen Ehefrau, in dessen Verlauf der Beschuldigte seine Frau mit einem Messer lebensbedrohlich verletzte. Die Frau brach in der Wohnung zusammen und musste anschließend zur weiteren Behandlung einer Klinik zugeführt werden. Der Tatverdächtige ließ sich noch in der Wohnung durch die Einsatzkräfte der Polizei widerstandslos festnehmen. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen verbracht. Eine Mordkommission des Polizeipräsidium Hagens wurde eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft Essen beantragte beim Amtsgericht Hattingen den Erlass eines Haftbefehls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell