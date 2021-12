Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch in Kindertagesstätte

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in eine KiTa in der Vidumestraße ein. Die Unbekannten hebelten ein Fester auf und gelangten so in die Räume des Kindergartens. Sie durchsuchten die Schränke auf der Suche nach Beute, ob sie dabei etwas gefunden haben, ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang keine.

