Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Regionalbahn kollidiert mit Traktor

Wallertheim (Landkreis Alzey-Worms) (ots)

Nach der Kollision zwischen einer Regionalbahn und einem Traktor ermittelt seit heute (20.7.) die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern wegen des Verdachts eines "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr". Zu dem Unfall kam es gegen 17:30 Uhr, nach dem ein Traktor mit einem angehangen Spritzgerät im Bereich der Bahnstrecke (zwischen Armsheim und Wallertheim), in der Gemarkung Wallertheim, ein Wendemanöver durchführte. Nach ersten Ermittlungen ragte das angehangene Arbeitsgerät des Schleppers in das Profil der Bahn. Trotz Schnellbremsung konnte der Regionalzug die Kollision offensichtlich nicht mehr verhindern. Die insgesamt zwölf Reisenden und der 66-jährige Traktorfahrer wurden nicht verletzt. Lokführerin erleidet Schock Die 55-jährige Lokführerin erlitt einen Schock. Bei dem Unfall wurde die Frontscheibe des Triebfahrzeuges zerstört. Wegen ihres Gesundheitszustandes musste die 55-Jährige ihren Dienst abbrechen. Sie wurde vor Ort notärztlich betreut. Bahnstrecke gesperrt Die Bahnstrecke war seit dem Unfallzeitpunkt bis etwa 20.15 Uhr gesperrt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest und muss noch ermittelt werden. Beamte der Polizeiwache Wörrstadt führten die ersten Maßnahmen der Unfallaufnahme durch. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern. Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0631 34073-0.

