Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Schule

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter in eine Schule an der Vidumestraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten in die Räumlichkeiten. Im Gebäude brachen sie weitere Türen zu Klassenzimmern und anderen Büroräumen auf und durchsuchten Schränke und Taschen. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell