Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Tablet aus Auto - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (01.09.), in der Zeit von 11:30 bis 12:30 Uhr, entwendeten Unbekannte an der Neusser Straße ein Tablet aus einem Auto. Der Fahrer hatte den Minicomputer auf dem Beifahrersitz seines weiß/ blau beschrifteten Firmenwagens abgelegt und das Fahrzeug bei "Shell" betankt.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de.

