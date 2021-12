Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Navi aus Mini und Lenkrad aus BMW gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch machten sich unbekannte Täter an einem im Eickelskamp angestellten BMW Mini Cooper zu schaffen. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist bisher nicht bekannt, in dem Fahrzeug bauten sie fachmännisch das Infotainment System aus und entwendeten dies. In der gleichen Nacht schlugen die Täter in der Klosterholzstraße zu. Hier machten sie sich an einem geparkten BMW 435 xDrive zu schaffen. Die Täter öffneten das Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen, indem sie das Keyless Go System überwanden. Im Innenraum des Fahrzeugs wurde das Lenkrad sowie das Infotainmentsystem demontiert und entwendet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

