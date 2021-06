Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (219/2021) Feuer in Mehrparteienwohnhaus in Göttingen - Ursache noch unklar

Göttingen (ots)

Göttingen, Düstere-Eichen-Weg

Samstag, 12. Juni 2021, gegen 00.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Düstere-Eichen-Weg in Göttingen sind Samstagnacht (12.06.21) eine Mutter und ihre drei kleinen Kinder leicht verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus. Mehrere Hausbewohner mussten von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden.

Nach ersten Ermittlungen brach der Brand aus noch ungeklärter Ursache in einem kleinen Apartment im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses aus. Die Mieterin der Wohnung wurde wenig später leicht verletzt im Nahbereich aufgegriffen. Ihr Apartment ist infolge des Feuers unbewohnbar. Die anderen Wohnungen konnten am Samstagnachmittag nach Freigabe durch die Göttinger Berufsfeuerwehr wieder genutzt werden. Was das Feuer auslöste, ist noch unbekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die genaue Schadenshöhe steht nicht fest.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell