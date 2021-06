Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (218/2021) Sperrung der Anschlussstelle "Northeim-Nord" vermutlich noch bis zum Abend

NORTHEIM (jk) - Die Autobahnpolizei Göttingen teilt soeben mit, dass die Sperrung der Autobahnausfahrt "Northeim-Nord" in Fahrtrichtung Hannover voraussichtlich noch bis 21.00 Uhr andauern wird. Der in der Nacht aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommenen LKW (siehe auch unsere Pressemitteilungen Nr. 212 und 213) hatte u. a. verderbliche Waren geladen, die zunächst in ein geeignetes Kühlfahrzeug umgeladen werden müssen. Dies dauert noch an.

