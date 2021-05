Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Kühlungsborn

Kühlungsborn (ots)

Am Freitag den 21.05.2021 gegen 20:00 Uhr ereignete sich in der Doberaner Straße kurz hinter dem Ortseingang von Kühlungsborn ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Linienbusfahrer verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über den Bus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der Fahrzeugführer in die Uni-Klinik nach Rostock verbracht. Ein medizinischer Notfall kann als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Zur Zeit des Unfalls befanden sich noch 2 weitere Fahrgäste im Bus. Diese haben den Aufprall unverletzt überstanden. Am Unfallort waren Rettungskräfte sowie die Feuerwehren aus Kühlungsborn und Wittenbeck im Einsatz. Die Doberaner Straße musste ca. eine Stunde lang vollgesperrt werden. Am Linienbus der Firma Rebus entstand ein Sachschaden von 80.000 EUR. Gunnar Haase Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Bad Doberan

