POL-EN: Ennepetal- Beifahrer greift ins Lenkrad

Ennepetal (ots)

Eine 23-jährige Schwelmerin war am Sonntagabend mit ihrem Opel Corsa auf der Kölner Straße in Richtung Gevelsberg unterwegs. Kurz nach dem Kruiner Tunnel geriet die Schwelmerin mit ihrem 24-jährigen Lebensgefährten in Streit, welcher sich auf dem Beifahrersitz befand. Der Ennepetaler griff der Fahrerin in das Lenkrad, worauf das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Steinmauer fuhr. Der Wagen blieb auf dem Gehweg stehen. Eine vorbeifahrende Passantin sah den Unfall und kümmerte sich um die junge Fahrerin, sie verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme verhielt sich der 24-jährige Beifahrer aggressiv und er beleidigte die beiden eingesetzten Beamten mit "Schwuchteln" und "Vollidioten". Der Mann war augenscheinlich stark alkoholisiert, ein durchgeführter Test bestätigte dies. Da der Ennepetaler sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in das Polizeigewahrsam in Ennepetal gebracht. Ihn wurde eine Blutprobe entnommen sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen diversen Verkehrsdelikten, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

