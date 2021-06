Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Brand in Holländischer Straße: Obduktion ergab Hinweise auf Identität der Verstorbenen; keine Hinweise auf Fremdverschulden

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Freitag, 4. Juni 2021 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung zu dem Brand.)

Kassel-Nord: Nach dem Brand mit einer tödlich verletzten und zunächst unbekannten Person in der Holländischen Straße in Kassel in der Nacht zum Freitag erfolgte am heutigen Tag die Obduktion des Leichnams. Wie die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo dazu berichten, ergaben sich konkrete Anhaltspunkte darauf, dass es sich bei der Verstorbenen um die 58 Jahre alte Bewohnerin der betroffenen Wohnung handelt. Letzte Zweifel soll ein DNA-Abgleich ausräumen, dessen Ergebnis derzeit noch aussteht.

Am heutigen Dienstag hatten die Beamten des K 11 die Ermittlungen zur Brandursache gemeinsam mit Brandermittlern vom Hessischen Landeskriminalamt fortgeführt. Die genaue Ursache für das Feuer konnte dabei nicht abschließend geklärt werden. Es haben sich aber weder bei den bisherigen Ermittlungen noch bei der Obduktion der Verstorbenen Hinweise auf Fremdverschulden ergeben.

