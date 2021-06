Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2: Keine Gefahr mehr durch Gasaustritt; Sperrungen werden aufgehoben

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichte Pressemitteilungen zu dem Gasaustritt

Kassel-Waldau: Im Bereich der Kasseler Straße in Waldau besteht nun keine Gefahr mehr durch Gasaustritt. Die Verkehrssperrungen werden aufgehoben. Die Geschäfte im betroffenen Bereich haben bereits wieder geöffnet. Die Bewohner können ebenfalls nach und nach wieder zurück in ihre Häuser, sofern die Feuerwehr diese nach entsprechenden Messungen freigegeben hat. Die Kasseler Straße wird an der Ecke zur Stegerwaldstraße, im Bereich des Schadensortes, wegen der anstehenden Bau- und Reparaturarbeiten allerdings weiterhin voll gesperrt bleiben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell