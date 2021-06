Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung in Wilhelmshöhe: Hinweise auf unbekannten Fahrradfahrer erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Nachdem er im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe am gestrigen Montagmorgen offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opelfahrers missachtet hattet, ergriff ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Flucht. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es durch ein Ausweichmanöver des Autofahrers zwar nicht gekommen, allerdings krachte der 28-Jährige mit seinem Opel gegen zwei geparkte VW. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten um Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer.

Wie der Opelfahrer der am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtete, hatte sich der Unfall gegen 11:45 Uhr ereignet. Der Mann aus Kassel war mit seinem Wagen auf der Langen Straße von der Bachstraße kommend in Richtung Kunoldstraße unterwegs. Plötzlich war der unbekannte Fahrradfahrer von links aus der Kirchditmolder Straße gekommen und hatte ihm die Vorfahrt genommen. Um den Radfahrer nicht zu erfassen, wich der 28-jährige Autofahrer aus und krachte gegen die beiden am Fahrbahnrand geparkten VW. An dem Opel entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Mit weiteren insgesamt knapp 4.000 Euro schlagen die Schäden an dem Polo und dem Golf zu Buche. Bei dem Fahrradfahrer, der in unbekannte Richtung davonfuhr, soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit Bart gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei.

