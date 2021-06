Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreister Fahrraddieb geht nach Entlassung vom Polizeirevier erneut auf Beutetour und wird festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein besonders dreister Fahrraddieb ist in der Nacht zum heutigen Montag gleich zweimal in der Kasseler Nordstadt festgenommen worden. Zunächst war der 20-jährige Tatverdächtige aus Kassel gegen 1 Uhr in der Gießbergstraße auf einem lilafarbenen Damenrad unterwegs, als eine Streife des Kasseler Innenstadtreviers ihn stoppte und kontrollierte. Wenig glaubhaft beteuerte er gegenüber den Beamten, er habe das Fahrrad vor wenigen Stunden in Kassel gefunden und kurzerhand mitgenommen. Da die Polizisten dieser Geschichte keinen Glauben schenkten, nahmen sie den bereits polizeibekannten 20-Jährigen und das mutmaßlich gestohlene Damenrad mit auf die Dienststelle. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er schließlich eine Stunde später auf freien Fuß entlassen. Doch hiermit noch nicht genug: Nur rund 20 Minuten nach der Entlassung vom Revier erblickte eine Zivilstreife den jungen Mann in der Sickingenstraße abermals auf einem Fahrrad. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, ergriff er zunächst die Flucht, konnte aber wenig später zum zweiten Mal in der Gießbergstraße gestellt werden. Bei der Festnahme des Tatverdächtigen kam sein 16-jähriger Bruder hinzu und beleidigte die Polizisten aufs Übelste, weshalb gegen ihn ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Das schwarz-weiße Mountainbike, für das der 20-Jährige ebenfalls keinerlei Eigentumsnachweis erbringen konnte, stellten die Beamten sicher. Für den Festgenommenen ging es nun erneut mit dem Streifenwagen auf das Revier, wo er den Rest der Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Gewahrsamszelle verbrachte. Er muss sich nun wegen zweifachen Fahrraddiebstahls verantworten. Die Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Räder dauern noch an.

Ulrike Schaake

