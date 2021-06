Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 30-Jähriger mit Tüte voller Diebesgut im Rapsfeld festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof/Warteberg:

In der Nacht zum heutigen Dienstag meldeten Anwohner aus dem Kasseler Stadtteil Philippinenhof-Warteberg einen dunkel gekleideten Mann, der sich an geparkten Autos zu schaffen machte. Der erste Anruf eines Zeugen, der den Verdächtigen in der Hoheneicher Straße entdeckt hatte, war gegen 3 Uhr bei der Polizei eingegangen. Wie er am Notruf schilderte, hatte der Unbekannte offenbar gezielt Ausschau nach nicht abgeschlossenen Fahrzeugen gehalten und versuchte, die Türen zu öffnen. Als er den Zeugen bemerkte, stieg der mutmaßliche Dieb mit einer Tüte in der Hand aus einem weißen Pkw und ergriff die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst ohne Erfolg. Rund eine Stunde später ging schließlich die Mitteilung ein, dass der Verdächtige diesmal im Schwedenweg im Bereich von geparkten Autos aufgefallen war. Seine anschließende Flucht ins Feld hatte ein schnelles Ende, denn dort konnten die Polizisten den in einem Rapsfeld liegenden 30-Jährigen festnehmen. Der Mann aus Kassel hatte eine Plastiktüte dabei, in der die Beamten neben einigen neuwertigen Kleidungsstücken auch ein Tablet, weitere elektronische Geräte sowie mehrere Mobiltelefone fanden, auf denen teilweise noch die Preisetiketten klebten. Eine plausible Erklärung, woher die Gegenstände stammen, konnte der polizeibekannte Tatverdächtige nicht abgeben. Die Ermittlungen zur Herkunft des mutmaßlichen Diebesguts, das sichergestellt wurde, dauern derzeit noch an. Den 30-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholtest rund 0,8 Promille ergab, brachten die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums.

