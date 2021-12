Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Ein 80-jähriger Wuppertaler fuhr am Montagmittag mit seinem Renault auf der Mittelstraße in Richtung Schmiedestraße. Aus bisher nicht geklärten Gründen kam er nach links von seiner Fahrspur ab und fuhr über die Spur des Gegenverkehrs gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Ford. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 80-Jährige schwer und seine gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Insassen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

