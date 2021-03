Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Gladbach, 06.03.2021, 06:13 Uhr, Hindenburgstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr zur Hindenburgstraße alarmiert. Zwei Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses wurden durch einen Rauchwarnmelder auf eine Brandentstehung in Ihrem Keller aufmerksam und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Die eintreffenden Einsatzkräfte rückten mit Atemschutzgeräten in den verrauchten Keller vor und lokalisierten die Ursache. Ein mit Unrat verstopfter Kellerschacht hatte sich entzündet. Der dadurch entstehende Rauch breitete sich über den Keller im Mehrfamilienhaus aus. Der Schacht wurde durch die Feuerwehr schnell abgelöscht und das Gebäude mittels Belüftungsgeräten der Feuerwehr vom Rauch befreit. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten während und nach dem Einsatz in Ihren Wohnungen verbleiben.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Unterstützungseinheit der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit der freiwillige Feuerwehr Stadtmitte, ein Rettungswagen und eine Notärztin, sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Markus Meinen

