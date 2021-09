Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 19. September 2021

Cuxhaven (ots)

Trunkenheit auf der Autobahn

BAB 27 - Gemarkung Loxstedt. Am 18. September 2021, gegen 22.50 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die unsichere Fahrweise einer 25-jährigen Bremerhavenerin, welche mit ihrem Pkw Daimler-Benz die A27, Gemarkung Loxstedt, in Richtung Cuxhaven befuhr. Den Beamten vom Polizeikommissariat Geestland gelang es wenig später das Fahrzeug zu stoppen. Ursächlich für die gemeldete, auffällige Fahrweise dürfte wohl die Alkoholbeeinflussung der 25-Jährigen gewesen sein, da sie mit mehr als 1,2 Promille mit ihrem Pkw am Straßenverkehr teilnahm. Ein Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin wurde eingeleitet und ihr Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

