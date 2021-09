Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Eigentümer gesucht +++ Einbruch in ein Wohnhaus +++ Auffahrunfall an der Einmündung zur L119

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Die Polizei in Hemmoor sucht den Eigentümer eines Fahrrades. Dieses wurde am Abend des 06.09.2021 in der Cuxhavener Straße durch die Polizei sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass es im Zusammenhang mit einer Straftat steht. Bislang wurde ein Diebstahl des Fahrrades jedoch noch nicht angezeigt. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Giant, Modell ATX in der Farbe gelb. Die Rahmennummer ist vorhanden, sodass ein Eigentumsnachweis hierüber zweifelsfrei möglich ist. Die Polizei Hemmoor bittet daher Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sich unter Telefon 04771 607-0 zu melden.

Cuxhaven. Am Donnerstag, den 16.09.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus im Feldweg in Cuxhaven. Sie nutzten die Abwesenheit des Bewohners, um zwischen 11:00 Uhr und 22:50 Uhr Türen aufzuhebeln und die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Ob und was entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Polizei Cuxhaven bittet Zeugen, Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Feldweg, nahe der Herrmann-Allmers-Straße unter Telefon 04721 573-0 mitzuteilen.

Geestland/A27. Am Donnerstagabend (16.09.2021) gegen 20:30 Uhr wollte eine 48-Jährige aus der Wurster Nordseeküste mit ihrem Citroen die Autobahn an der Anschlussstelle Neuenwalde verlassen. An der Einmündung zur L 119 musste sie kurz anhalten. Hinter ihr fuhr ein 58-Jähriger aus der Wurster Nordseeküste mit seinem Toyota. Der Fahrer des Toyota erkannte das Bremsmanöver der Vorausfahrenden zu spät und fuhr auf ihren PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Der Toyota war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin klagte während der Unfallaufnahme über leichte Kopfschmerzen, ein Krankenwagen war aber nicht erforderlich.

