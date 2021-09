Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Einbruchstaten in Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland. Von Montag auf Dienstag, 13.09./14.09.2021, ereigneten sich in Debstedt zwei Einbruchdiebstähle, zu denen die Polizei in Geestland etwaige Zeugen sucht. Die jeweils unbekannten Täter hebelten an mehreren Fenstern der Seeparkschule in Debstedt und drangen schließlich in die Räumlichkeiten ein. Entwendet wurde mindestens ein Laptop, die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Ebenfalls bislang unbekannte Täter gelangten über eine Gartenpforte auf das Gelände des Pfarrhauses in Debstedt und brachen zunächst ein Gartenhaus auf. Aus dem Gartenhaus entwendeten sie mehrere Gegenstände und versuchten im Anschluss daran, zwei Fenster des Pfarrhauses selbst aufzubrechen. Den Tätern gelang es nicht, in die Räumlichkeiten des Pfarrhauses einzudringen. Sie flüchteten unerkannt.

Die Polizei in Geestland bittet Hinweise unter Telefonnummer 04743 928-0 mitzuteilen.

