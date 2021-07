Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Polizei sucht nach vermisstem 77-jährigem Beckumer.

Warendorf (ots)

Vermisst wird seit dem 19.07.21 ein 77-jähriger Mann aus Beckum. Der Mann wurde gegen 12.15 Uhr letztmalig im Bereich Martinsring in Beckum gesehen.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- Größe 175cm - sehr schlank - Halbglatze - beidseitig Ohrimplantate (sonst taub) - grün-braun gestr. Poloshirt - Jeanshose

Ein Foto des Vermissten finden Sie in unserem Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/warendorf-vermisster-77-jaehriger

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen oder hat ihn gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiwache in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell