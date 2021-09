Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Supermarkt

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Montag, den 13.09.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Aldi Markt in der Straße Handelspark im Ortsteil Bad Bederkesa. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, auch Außenanlagen des Marktes wurden manipuliert. Ob dies direkt vor der Tatausführung geschah, ist unklar. Der oder die Täter verließen den Markt nach bisheriger Kenntnis ohne Diebesgut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Marktes gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Geestland unter Telefon 04743 928-0 zu melden.

