Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am Dienstag, den 14.09.2021, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw auf dem Parkplatz Wochenmarkt in der Enge Straße in Beverstedt beschädigt. Der 33-jährige Beverstedter hatte seinen weißen Peugeot 508 in der Zeit von 15:55 Uhr bis 21:45 Uhr dort abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er an der linken Fahrzeugfront Schäden fest, die vermutlich von einem anderen Kraftfahrzeug stammen. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zum Verursacher des Schadens nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Beverstedt unter Telefon 04747 93173-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell