Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Kreis Recklinghausen: Ermittlungserfolg für die Polizei - Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Nach einer Serie von Blitzeinbrüchen in Getränke- und Supermärkten hat die Polizei Recklinghausen fünf Tatverdächtige festgenommen. Umfangreich Ermittlungen führten zu drei Männern im Alter von 29 bis 54 Jahren. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, seit Ende Februar insgesamt 27 Mal eingebrochen zu sein. Der Großteil der Tatorte liegt in NRW, aber auch Einbrüche in Rheinland-Pfalz und Hessen gehen nach bisherigen Erkenntnissen auf deren Konto. Allein in Dorsten sollen sie fünf Mal in Getränke- und Supermärkte eingebrochen sein - die Taten selbst dauerten nur wenige Minuten. Abgesehen hatten es die Täter in erster Linie auf Zigaretten. Aber auch Aktionswaren, wie Rasierapparate oder Spirituosen, wurden gestohlen. Das Verfahren läuft wegen des Verdachts des schweren und gewerbsmäßigen Bandendiebstahls. Gegen die drei Männer erwirkte die Staatsanwaltschaft Essen Untersuchungshaftbefehle, die im Laufe dieser Woche vollstreckt wurden. Außerdem konnten zwei weitere Tatverdächtige festgenommen werden, gegen die in anderem Zusammenhang Vollstreckungshaftbefehle bestanden. Vier der Männer haben keinen festen Wohnsitz, einer ist in Düren gemeldet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell