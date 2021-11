Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Nach Auffahrunfall - Polizei sucht Zeugen

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Freitag, 05.11.2021, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der L723 in Höhe der Einmündung Gutenbergring zu einem Auffahrunfall bei dem eine 19-Jährige mit ihrem Mini auf den Opel Astra eines 39-Jährigen auffuhr. Beide fuhren auf der L723 von Walldorf kommend in Richtung Wiesloch. Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06222 5709-0 zu melden.

