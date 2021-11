Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: "Blitzer" beschädigt - Zeugen gesucht

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, gegen 08:30 Uhr, stellten Beamte des Polizeireviers Wiesloch fest, dass die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Ringstraße beschädigt worden war. Mittels einer Straßenschachtabdeckung hatte ein bisher unbekannter Täter augenscheinlich auf das Gehäuse der Messanlage eingeschlagen und diese hierdurch beschädigt. Der Stadt Walldorf entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 entgegen.

