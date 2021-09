Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Schwerer Verkehrsunfall auf der B68

Wallenhorst (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger mit seinem VW die Bundesstraße 68 vom Bramsche kommend in Richtung Osnabrück. In Höhe der Abfahrt "Wallenhorst Süd" verlor der Bramscher vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls die Kontrolle über seinen SUV und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der schwarze Tiguan kollidierte mit einem "Aufpralldämpfer" und kam schließlich auf diesem zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 62-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt. Der VW wurde mit einem wirtschaftlichen Totalschaden von einem Abschleppunternehmen geborgen.

