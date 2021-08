Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auffälliger Fahrstil

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Helmstedter Straße, 21.08.2021, 15:19 Uhr-

Einen alkoholisierten Mann zogen Beamte der Polizei Schöningen am Samstagnachmittag aus dem Verkehr. Der 61-Jährige war in seinem Opel auf der Helmstedter Straße unterwegs, wobei er deutlich im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn fuhr. Im weiteren Verlauf fuhr er in einem Wohngebiet stets auf der Gegenspur, sodass der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein Alkoholtestest ergab einen Wert von über zwei Promille. Den Opel-Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell