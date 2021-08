Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwarzer Citroen gerammt - Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Stiftsweg

19.08.2021, 09.00 Uhr - 12.30 Uhr

Die Polizei in Königslutter sucht Zeugen und Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag in der Stiftstraße ereignet hat.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand hatte ein Fahrzeugbesitzer am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr seinen schwarzen Citroen vor seinem Wohnhaus ordnungsgemäß abgestellt. Als er gegen 12.30 Uhr wieder zu seinem Wagen kam musste er feststellen, dass sein Fahrzeug an der linken Vordereseite Beschädigungen aufwies. Ein derzeit unebkannter Verkehrsteilnehmer hat vermutlich beim Wenden seinen Wagen touchiert und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mindesten 800 Euro belaufen.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten etwas beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat am Gerichtsweg, Rufnummer 05353/94105-0.

