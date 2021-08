Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit umgerechnet 2,28 Promille auf dem Damenrad

Görlitz (ots)

Wenn Männer auf Damenrädern unterwegs sind, sorgt das gelegentlich für Aufmerksamkeit. So geschehen zumindest am Samstagmorgen in Görlitz, als eine Streife der Bundespolizei einen Radfahrer entdeckte, der gegen 06.30 Uhr auf der Furtstraße in Richtung Parkstraße radelte. Schließlich erkannten die Beamten in dem Mann einen "Bekannten", der sich immer wieder nach einem Gläschen auf den Drahtesel gesetzt hatte. Die Ordnungshüter hielten den Radler schließlich an. Anschließend wehte ihnen eine kräftige Alkoholfahne entgegen. Nach dem dann folgenden Test kletterte der Wert an diesem Morgen auf umgerechnet 2,28 Promille Atemalkohol. Der 45-Jährige wurde später vom Polizeirevier Görlitz wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell