Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bauarbeiter reisen mit 11.190,00 Euro weniger weiter

Görlitz, BAB 4 (ots)

Vier Bauarbeitern aus der Ukraine, die nachweislich in oder im Raum Kassel gearbeitet haben, wird mit Blick auf diese nicht genehmigte Erwerbstätigkeit der unerlaubte Aufenthalt im Bundesgebiet vorgeworfen. Im Zusammenhang mit den eingeleiteten Strafverfahren mussten drei der Männer Sicherheitsleistungen i. H. v. insgesamt 1.360,00 Euro zahlen. Zudem wurden insgesamt 9.830,00 Euro illegal erlangter Arbeitslohn beschlagnahmt. Die ukrainischen Staatsangehörigen im Alter von 34, 35, 35 und 44 Jahren saßen in einem ukrainischen Transporter, mit denen sie am Samstagvormittag auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst kontrolliert wurden. Den eigenen Angaben nach wollten die Vier nach Hause in die Ukraine fahren. Das letzte Wort hat nun die zuständige Ausländerbehörde. Das Quartett muss schließlich mit einer Ausweisung rechnen.

