Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Überfall auf Tankstelle - Täter bedrohen Angestellte (Aktualisierung)

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße

18.07.2021, 19.44 Uhr

Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend die Tankstelle an der Braunschweiger Straße auf der Westhagener Seite überfallen. Dabei erbeuteten die beiden Unbekannten Bargeld. Es war gegen 19.44 Uhr, als ein unbekannter maskierter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle betrat, die dortige Angestellte mit einer Waffe bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte. Während dieser Zeit hielt sich ein zweiter ebenfalls maskierter Täter im Eingangsbereich auf.

Nachdem die Angestellte der Aufforderung nachgekommen war flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes.

Die Angestellte alarmierte umgehend die Polizei.

Beide Täter werden als männlich und hochdeutsch sprechen beschrieben. Zur Tatzeit trugen beide Täter blaue Trainingsanzüge.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu den beiden Tätern geben können. Möglicherweise wurden die beiden Täter vor oder nach der Tat in der Nähe der Tankstelle gesehen. Auch ist es denkbar, dass einer oder beide Täter ein mitgeführtes Fluchtfahrzeug in Tatortnähe abgestellt haben. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell