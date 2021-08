Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Meinstraße

19.07.2021, 06.00 Uhr

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht, der sich am Donnerstagmorgen im Übergang der Straßen An der Meine zur Meinstraße ereignet hat.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr gegen 06.00 Uhr ein Pedelecfahrer die Straße An der Meine in Richtung der Meinstraße. In dem S-kurvigen Übergang wurde er von einem unbekannten Pkw überholt. Während des Überholvorgangs wich der Pedelecfahrer nach rechts aus, kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der andere unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt unvermindert fort.

Die Polizei hofft darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer den Vorfall beobachtet haben und bittet dringend darum, dass Zeugen sich bei der Polizeistation in Vorsfelde melden. Rufnummer 05363/80970-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell