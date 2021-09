Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs (01.09.2021)

Konstanz (ots)

Bei einer Kontrolle durch Zollbeamte aufgefallen ist ein Autofahrer am Mittwoch gegen 23 Uhr auf der Gartenstraße. Die Zöllner überprüften einen 30-jährigen Hyundai-Fahrer, der als Ausländer seit mehreren Jahren in Deutschland wohnt, aber nur einen nicht mehr gültigen internationalen Führerschein vorzeigte. Da er auch am Auto ausländische Kennzeichen anbrachte und den Wagen nicht ummeldete, wird gegen ihn wegen Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Die hinzugezogene Polizei zeigte den Fahrer außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an, sein Auto durfte er nicht weiterfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell