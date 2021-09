Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau

Kreis Konstanz) Unfallflüchtiger verliert Kennzeichen (01.09.2021)

Reichenau (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Haitostraße. Ein Citroen Berlingo-Fahrer stieß gegen einen geparkten Renault Megane und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. An der Unfallstelle blieb ein abgerissenes Kennzeichen vom Auto des Verursachers zurück. Die Ermittlungen der Polizei zu ihm dauern an. Personen, die den Unfall beobachte haben oder Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, zu wenden.

