POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wegen tiefstehender Sonne Unfall gebaut (02.08.2021)

Dauchingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Villinger Straße. Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer streifte einen geparkten VW Passat, da ihn die tiefstehende Sonne blendete und er das Auto deshalb zu spät sah. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

