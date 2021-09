Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, Lkrs. RW) Hydrauliköl fließt in Kanalisation

Bösingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines geplatzten Hydraulikschlauchs an einer Betonpumpe ist es Mittwochnachmittag im Habsburgerweg gekommen. Wegen des plötzlich auftretenden Defekts beim Betonieren eines Kellers musste die Feuerwehr Bösingen gegen 13.30 Uhr mit 3 Fahrzeugen und 11 Mann im ausrücken und Sofortmaßnahmen einleiten. Etwa einhundert Liter des Spezialöls traten aus einem Hochdruckschlauch des Lastwagens mit der Spezialpumpe aus. Da das Fahrzeug direkt über einem Kontrollschacht stand, lief trotz einem sofortigen Abschalten des Pumpvorgangs ein Großteil des Öls in die Kanalisation. Die Feuerwehr informierte sofort den Klärwärter, der das abfließende Öl in der Kläranlage auffangen konnte. Die Polizei schließt eine Fehlbedienung der Betonpumpe aus. Wahrscheinlich war eine Materialermüdung ursächlich für den plötzlichen Defekt. Der Vorfall wurde dem Wasserwirtschaftsamt gemeldet. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

